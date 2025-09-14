Хартли о 4:5 с «Нефтехимиком»: «Хоккей нельзя обмануть. Если ты не соблюдаешь дисциплину – тебя наказывают»
Матч Фонбет чемпионата КХЛ завершился со счетом 5:4 в пользу нижнекамцев. По ходу встречи «Нефтехимик» четырежды реализовал большинство.
– Поздравляю «Нефтехимик» с победой, они ее достойны. Мы не проявили достаточной концентрации, допускаем много ошибок и удалений. Команда соперника хорошо сыграла в большинстве, но мы не показали, что должны.
– Исход матча решили мелочи?
– В основном плохие и несвоевременные удаления.
– Обращали внимание на то, что у «Нефтехимика» уже не первый кэмбек в этом сезоне?
– Да, у соперника много быстрых мастеровитых игроков. Сегодня они забили в большинстве. Хоккей нельзя обмануть, если ты не соблюдаешь дисциплину и не играешь, как должен, тебя наказывают, – сказал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.
