Гол Жафярова в овертайме принес «Нефтехимику» победу над «Локомотивом» – 5:4
Гол Дамира Жафярова в овертайме принес «Нефтехимику» победу над «Локомотивом».
Игра проходила в Нижнекамске и завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев.
Жафяров забросил решающую шайбу в формате «4 на 3». У «Локомотива» 3 (2+1) очка набрал Александр Радулов.
Следующий матч «Нефтехимик» проведет в гостях 17 сентября с «Ак Барсом», «Локомотив» 16 сентября на выезде встретится с «Ладой».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
