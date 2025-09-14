Гол Жафярова в овертайме принес «Нефтехимику» победу над «Локомотивом» – 5:4

Гол Дамира Жафярова в овертайме принес «Нефтехимику» победу над «Локомотивом».

Игра проходила в Нижнекамске и завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев.

Жафяров забросил решающую шайбу в формате «4 на 3». У «Локомотива » 3 (2+1) очка набрал Александр Радулов .

Следующий матч «Нефтехимик » проведет в гостях 17 сентября с «Ак Барсом», «Локомотив» 16 сентября на выезде встретится с «Ладой».