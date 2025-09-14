«Филадельфия» обменяет Федотова в «Коламбус». У голкипера 88% сэйвов и 6 побед в 26 матчах прошлого сезона (Эллиотт Фридман)

«Филадельфия» обменяет Ивана Федотова в «Коламбус».

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Действующее соглашение 28-летнего вратаря рассчитано до 30 июня 2026 года. Его средняя годовая зарплата (кэпхит) – 3,275 млн долларов.

В прошлом сезоне Федотов провел за «Филадельфию » 26 матчей и одержал 6 побед, отражая 88% бросков при коэффициенте надежности 3,15.