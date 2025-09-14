Экс-вратарь «Филадельфии» Харт подпишет 2-летний контракт с командой из Западной конференции НХЛ (Майкл Руссо)

Вратарь Картер Харт подпишет контракт в НХЛ с командой с Запада.

Об этом сообщил аналитик Майкл Руссо.

«В середине октября Харт заключит 2-летний контракт с командой, представляющей Западную конференцию. Одна из возможных команд представляет Центральный дивизион, а другая – Тихоокеанский», – сказал Руссо в подкасте «Worst Seat in the House».

По сведениям инсайдера Sportsnet Криса Джонстона, речь точно не идет об «Эдмонтоне » – ожидается, что 27-летний канадец возобновит карьеру в команде из США. При этом возвращение в «Филадельфию» практически исключено – голкипер хочет начать с чистого листа.

Ранее НХЛ отстранила Харта, Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Кэла Фута и Алекса Форментона до 1 декабря.

Бывшие игроки молодежной сборной Канады-2018, проходившие по делу о сексуальном насилии и оправданные судом, смогут подписывать контракты в лиге с 15 октября.