Цыплаков о жизни в США: «Все нравится – очень красиво, спокойно, люди добрые и вежливые. Первый год был притирочный, сейчас будем открывать новые места»

Максим Цыплаков поделился мнением о жизни в США.

Российский нападающий проведет второй сезон в составе «Айлендерс ».

– Удалось ли полноценно адаптироваться к жизни в Америке?

– Первый год был притирочный, можно сказать. Мы более-менее разобрались, что и как: сами все нашли, поняли, куда можно ездить, где что покупать и так далее. Сейчас уже второй год, думаю, будет поинтереснее: будем открывать новые места, что-то исследовать.

Конечно, и в плане английского языка станет комфортнее, потому что, думаю, я неплохо подтянул его в прошлом году, и жена тоже довольно хорошо разговаривает.

Нам здесь все нравится: очень красиво, спокойно, люди добрые и вежливые. Это такой пригород, немного как в Ставице, в Польше. Я люблю находиться за городом, на свежем воздухе, поэтому все классно, – сказал Максим Цыплаков .

