Цыплаков о контракте на 2 года и 2,25 млн за сезон с «Айлендерс»: «Доволен, грех жаловаться. Подавали в арбитраж, но за пару дней до слушания удалось договориться»

Максим Цыплаков прокомментировал новый контракт с «Айлендерс».

В прошлом сезоне 26-летний форвард набрал 35 (10+25) очков за 77 матчей при полезности «плюс 4».

– Расскажите о ситуации с арбитражным судом в НХЛ – вы подали иск, но в итоге стороны договорились до слушания, назначенного на 29 июля. Как происходил этот процесс?

– В целом по поводу арбитража чего-то определенного сказать нечего. Мне предложили контракт, который нас не устроил, и мы решили подать документы в арбитраж.

В течение месяца-полутора мы вели переговоры, искали точки соприкосновения, и в итоге все закончилось хорошо. За пару дней до слушания нам удалось договориться по контракту.

– Контракт на два года с зарплатой 2,25 млн долларов в год – вы довольны итоговыми условиями?

– Да, я доволен контрактом, грех жаловаться.

– Был ли вариант отказаться от предложения клуба – либо согласиться сразу, либо идти до арбитража?

– Конечно, варианты были. Это все решалось мной и агентами. Они мне тоже помогали, советовали. Но ответ был за мной.

Поэтому даже до арбитража можно было дотянуть и выбить один год, но другой по деньгам, – сказал нападающий «Айлендерс » Максим Цыплаков .

