Дебур о поражениях от «Эдмонтона» в плей-офф: «Виноваты все. Я сказал, что Эттинджер проиграл им 6 игр из 7, но дело было не только в нем»

Питер Дебур оценил пресс-конференцию, которая привела к его увольнению.

После поражения от «Эдмонтона» (4-1) в полуфинальной серии Кубка Стэнли-2025 главный тренер «Далласа» заявил, что голкипер Джейк Эттинджер «проиграл «Ойлерс» шесть из семи матчей за год». Вскоре Дебура уволили.

«Мы все виноваты в том, что снова не справились, начиная с меня. Вина была на мне, на всех тренерах, на всех игроках, на всей организации в целом. Мы все пришли к этому разочарованию. Виноваты все, а не кто-то один.

Когда на пресс-конференции все вопросы были об Эттинджере, мне следовало перевести тему, чтобы показать, что речь идет не только о нем, а обо всех нас.

Мы – и я подчеркиваю слово «мы» – не справились со своей задачей. Мы проиграли шесть из семи последних игр против «Эдмонтона » в третьем раунде, начиная с 2024 года.

В одном из своих ответов я сказал, что он проиграл им шесть из семи, но дело было не только в нем. Во всех нас. Это касается не одного игрока. Мне следовало бы это прояснить», – сказал бывший тренер «Далласа » Питер Дебур .