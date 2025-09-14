  • Спортс
Широков о старте «Сибири»: «Летом получили высокие нагрузки, постепенно выходим из них. У нас обновленный состав, идет притирка – дайте команде немного времени»

Сергей Широков призвал дать «Сибири» время на притирку и отход от нагрузок.

– «Сибирь» начала регулярный чемпионат КХЛ с домашних 0:2 с «Амуром» и 2:1 по буллитам с «Адмиралом». Как оцените старт?

– Как тяжелый. Пять периодов не могли забить гол, хотя создавали немало моментов. Это давило на команду.

Тем важнее шайба Алексея Яковлева в концовке матча с «Адмиралом». Команда раскрепостилась, довела дело до победы. Надо подхватить этот импульс – и перенести его на чемпионат, на предстоящее турне по Дальнему Востоку.

– Причины такого старта? Экспертами многое говорилось об очень жесткой предсезонке…

– У нас действительно немного поменялась летняя подготовка, получили высокие нагрузки, чтобы более стабильно провести сезон. Сейчас постепенно выходим из них. Но никто и не говорил, что будет легко, нагрузки – необходимое дело для профессиональных спортсменов.

Другой фактор – у нас новая линия легионеров, обновленный состав. Посмотрите на лигу, даже лидеры последних лет – например, «Магнитка» или «Трактор» – после обновления с проблемами входят в сезон, мало забивают. Идет притирка и у нас, так что дайте, пожалуйста, команде немного времени, – сказал капитан новосибирского клуба. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
