  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Карандин о плюсах в судействе в сезоне КХЛ: «Более спокойная работа на вбрасываниях, видеоповторы стали компактнее. Но количество походов «в кино» нужно сокращать»
Карандин о плюсах в судействе в сезоне КХЛ: «Более спокойная работа на вбрасываниях, видеоповторы стали компактнее. Но количество походов «в кино» нужно сокращать»

Юрий Карандин нашел плюсы в работе судей в текущем сезоне КХЛ.

- Юрий Павлович, как оцените качество судейства в первые четыре недели регулярного чемпионата КХЛ?

– Давайте сначала о хорошем. По сравнению с прошлым, очень тяжелым для нашего судейского корпуса чемпионатом, намечаются некоторые улучшения.

В первую очередь отмечу более спокойную работу лайнсменов на вбрасываниях. Нет прошлогодней дерготни, фальстартов, затягиваний и так далее. Более солидно себя ведут «на точке» и сами центральные нападающие.

При этом соглашусь с теми тренерами, которые говорят, что легионерам на вбрасываниях позволяется больше, чем российским игрокам. Очевидно, что это связано с языковым барьером. Некоторые лайнсмены, видимо, не владеют английским и не могут объяснить свои требования легионерам. На это нужно обратить внимание.

- Что еще отметите из положительного?

– Стали более компактными видеопросмотры. Раньше они занимали три-пять минут, сейчас некоторые судьи укладываются в минуту. Это говорит о большей уверенности арбитров в своих силах.

При этом я остаюсь при своем мнении – количество походов «в кино» судьям нужно сокращать. Сегодня на площадке работают два главных, они обязаны почти все видеть и без «кино». Как в свое время удавалось советским арбитрам – кстати, при намного более высоком уровне хоккея, – сказал рекордсмен СССР среди судей по числу матчей в рамках чемпионатов страны. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
правила
logoЮрий Карандин
судьи
видеоповторы
logoКХЛ
чемпионат СССР
