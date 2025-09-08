Форвард «Сибири» Яковлев про 0:2 с «Амуром»: «Надо было больше бросать, больше лезть на пятак. Сейчас уже другие игры, это не предсезонка»
Форвард «Сибири» Алексей Яковлев высказался о поражении от «Амура» (0:2).
Новосибирская команда начала новый Фонбет Чемпионат КХЛ с домашнего поражения.
«Начали в принципе нормально, моменты имели. Но соперник в контратаки убегал. Могли и мы забить, но не реализовали моменты. Во втором периоде в большинстве забили они. У нас по-прежнему были моменты, не реализовали. Надо было больше бросать, больше лезть на пятак, сейчас уже другие игры, это не предсезонка.
Ну и второй гол когда забили, там уже была концовка матча, нельзя было пропускать, нужно было продолжать гнуть нашу линию.
Немного отдали инициативу сопернику, не шли активно в отбор всей пятеркой, поэтому такой результат», - сказал Яковлев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости