Форвард «Сибири» Яковлев про 0:2 с «Амуром»: «Надо было больше бросать, больше лезть на пятак. Сейчас уже другие игры, это не предсезонка»

Форвард «Сибири» Алексей Яковлев высказался о поражении от «Амура» (0:2).

Новосибирская команда начала новый Фонбет Чемпионат КХЛ с домашнего поражения. 

«Начали в принципе нормально, моменты имели. Но соперник в контратаки убегал. Могли и мы забить, но не реализовали моменты. Во втором периоде в большинстве забили они. У нас по-прежнему были моменты, не реализовали. Надо было больше бросать, больше лезть на пятак, сейчас уже другие игры, это не предсезонка.

Ну и второй гол когда забили, там уже была концовка матча, нельзя было пропускать, нужно было продолжать гнуть нашу линию.

Немного отдали инициативу сопернику, не шли активно в отбор всей пятеркой, поэтому такой результат», - сказал Яковлев.

