Хмелевски об адаптации в «Ак Барсе»: «Она еще идет, надо привыкать к команде. С Барабановым приятно играть, он хорошо видит поляну и всегда тебя найдет»

Саша Хмелевски сказал, что его адаптация в «Ак Барсе» еще не завершена.

Нападающий казанского клуба ответил на вопросы после матча FONBET КХЛ с «Амуром » (3:1).

– Ты отдал сотую передачу в КХЛ. Какие эмоции и как тебе игра?

– Что-то правильно делаю. Сегодня Бердин нас держал, тяжелая игра была. Надо было свои моменты реализовать.

– Насколько непростая команда «Амур» по итогам двух встреч?

– Считаю, они хорошо обороняются. Вратарь у них тащит. Я думаю, если бы мы забили чуть пораньше, было бы проще.

– Как игралось с Барабановым?

– Он хорошо видит поляну, очень приятно с ним играть, потому что он всегда тебя найдет. Мы пересекались с ним в Северной Америке.

– Прошел адаптацию?

– Думаю, она еще идет. Надо привыкать к команде, – сказал форвард «Ак Барса ».