39-летний Широков стал капитаном «Сибири» на сезон-2025/26. Ткачев, Пьянов, Бутузов и Яковлев – ассистенты
39-летний Сергей Широков назначен капитаном «Сибири» на сезон-2025/26.
В прошлом сезоне нападающий набрал 43 (19+24) очка за 66 игр с учетом плей-офф. Он также был капитаном новосибирской команды.
Ассистентами Широкова будут Валентин Пьянов, Алексей Яковлев, Владимир Бутузов и Владимир Ткачев.
Первый матч в новом сезоне Фонбет чемпионата КХЛ «Сибирь» проведет 7 сентября против «Амура» на домашнем льду.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Сибири»
