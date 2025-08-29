39-летний Широков стал капитаном «Сибири» на сезон-2025/26. Ткачев, Пьянов, Бутузов и Яковлев – ассистенты

39-летний Сергей Широков назначен капитаном «Сибири» на сезон-2025/26.

В прошлом сезоне нападающий набрал 43 (19+24) очка за 66 игр с учетом плей-офф. Он также был капитаном новосибирской команды.

Ассистентами Широкова будут Валентин Пьянов , Алексей Яковлев , Владимир Бутузов и Владимир Ткачев .

Первый матч в новом сезоне Фонбет чемпионата КХЛ «Сибирь » проведет 7 сентября против «Амура» на домашнем льду.