  • Юдин о расторжении контракта с «Салаватом»: «Юридическая история, играть за Уфу мне не предлагали. «Автомобилист» сделал предложение, о других вариантах не думал»
Юдин о расторжении контракта с «Салаватом»: «Юридическая история, играть за Уфу мне не предлагали. «Автомобилист» сделал предложение, о других вариантах не думал»

Дмитрий Юдин прокомментировал переход в «Автомобилист».

По ходу межсезонья СКА отдал 30-летнего защитника в «Салават Юлаев», который расторг с ним контракт.

– Был странный момент – перед расторжением контракта вас отправили на день в «Салават Юлаев». Что это было?

– Я сразу понимал, что это только юридическая история. Играть за Уфу мне не предлагали.

– Кроме «Автомобилиста», какие-то ещё варианты рассматривали?

– Нет. А зачем? Это мой единственный клуб, я действующий игрок «Автомобилиста», о других вариантах не думал. Не вижу смысла, поступило хорошее предложение, другое уже не рассматриваешь.

– Какая ключевая причина, по которой сразу остановились на Екатеринбурге?

– Потому что отличный коллектив, был конкретный разговор с главным тренером, понимание моих задач.

– Какие задачи ставит перед вами тренерский штаб Заварухина?

– Прежде всего, это командные задачи. Личные перед собой не ставлю никогда и раньше тоже не ставил. Важнее всего команда, её результат, а потом уже личности идут и какая-то персональная статистика, – сказал защитник «Автомобилиста» Дмитрий Юдин.

Юдин об обмене из СКА: «У Ларионова свое мнение, я его уважаю – он ответственен за результат. Никакого общения не было»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
