Ротенберг выложил фото с диджеем Полом Окенфолдом во время матча ФК «Динамо» и «Спартака»

Роман Ротенберг сфотографировался с диджеем Полом Окенфолдом.
«Динамо» Москва играет в дерби со «Спартаком» (2:2, второй тайм) в 8-м туре Мир РПЛ. Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг сфотографировался с английским музыкальным продюсером и диджеем Полом Окенфолдом, который присутствует на игре и давал интервью в перерыве в эфире «Матч ТВ».
