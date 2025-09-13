  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг выложил фото с диджеем Полом Окенфолдом во время матча ФК «Динамо» и «Спартака»
Ротенберг выложил фото с диджеем Полом Окенфолдом во время матча ФК «Динамо» и «Спартака»

Роман Ротенберг сфотографировался с диджеем Полом Окенфолдом.

«Динамо» Москва играет в дерби со «Спартаком» (2:2, второй тайм) в 8-м туре Мир РПЛ. Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг сфотографировался с английским музыкальным продюсером и диджеем Полом Окенфолдом, который присутствует на игре и давал интервью в перерыве в эфире «Матч ТВ».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
