Агент Прохоркина о хет-трике против «Динамо»: «Авангард» знал, кого брал. У Николая высокий уровень. Главное для него – результат команды, не личная статистика»

Шуми Бабаев оценил хет-трик Николая Прохоркина в матче с «Динамо».

Сегодня «Авангард » обыграл бело-голубых со счетом 7:4 в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Нападающий Николай Прохоркин забросил 3 шайбы в этой игре.

– В чем секрет такой результативности Прохоркина на старте чемпионата?

– Подготовка, душевное спокойствие, поддержка семьи и доверие тренера. Уровень Николая как хоккеиста всем известен. Он высокий.

Главное для него – результат команды, а не личная статистика. Хотя, всегда приятно быть в лидерах. Руководство знало, кого брали. Сезон впереди.

– Почему в тени более высокооплачиваемые Волков и Потуральски?

– Не хочется обсуждать неудачные игры не моих хоккеистов, – сказал агент Шуми Бабаев .