Агент Прохоркина о хет-трике против «Динамо»: «Авангард» знал, кого брал. У Николая высокий уровень. Главное для него – результат команды, не личная статистика»
Шуми Бабаев оценил хет-трик Николая Прохоркина в матче с «Динамо».
Сегодня «Авангард» обыграл бело-голубых со счетом 7:4 в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Нападающий Николай Прохоркин забросил 3 шайбы в этой игре.
– В чем секрет такой результативности Прохоркина на старте чемпионата?
– Подготовка, душевное спокойствие, поддержка семьи и доверие тренера. Уровень Николая как хоккеиста всем известен. Он высокий.
Главное для него – результат команды, а не личная статистика. Хотя, всегда приятно быть в лидерах. Руководство знало, кого брали. Сезон впереди.
– Почему в тени более высокооплачиваемые Волков и Потуральски?
– Не хочется обсуждать неудачные игры не моих хоккеистов, – сказал агент Шуми Бабаев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости