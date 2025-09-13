  • Спортс
  Форвард «Шанхая» Квинни о Петербурге: «Прекрасный город, много отличных ресторанов. Наслаждаюсь каждой секундой»
Форвард «Шанхая» Квинни о Петербурге: «Прекрасный город, много отличных ресторанов. Наслаждаюсь каждой секундой»

Гэйдж Квинни из «Шанхая» заявил, что наслаждается Санкт-Петербургом.

В межсезонье китайский клуб переехал из Подмосковья.

«Санкт-Петербург – прекрасный город, очень красивый. Здесь много отличных ресторанов, поэтому я наслаждаюсь каждой секундой пребывания в городе.

Для города и для болельщиков хорошо, что в Петербурге теперь две команды. Это создает конкуренцию, но также это значит, что фанаты смогут больше ходить на хоккей и поддержать обе команды», – сказал форвард «Шанхая» Гэйдж Квинни.

Галлан о том, что «Шанхай» может стать главным клубом в Петербурге: «Стараемся, время покажет. С «Локомотивом» мы здорово сыграли, победили сильную команду, я очень доволен»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
