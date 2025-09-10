Новичок «Шанхая» Квинни перед игрой с «Локомотивом»: «К нам приедет чемпион, мы не хотим быть уничтоженными. Нам нужно быть готовыми»

Гэйдж Квинни высказался перед игрой «Шанхай Дрэгонс» против «Локомотива».

Китайский клуб в пятницу проведет матч с командой под руководством Боба Хартли на домашней арене в Санкт-Петербурге. Ранее «Шанхай » дома уступил «Адмиралу » (3:4 Б).

– Мы сражались, чтобы получить два очка, но наше начало было неприятным. В будущем такого не случится.

В пятницу к нам приедет чемпион, поэтому нам нужно быть готовыми к игре. Мы не хотим быть уничтоженными ими. Хорошо, что мы получили очко, но мы должны были начинать игру лучше. Это будет исправлено.

– Победителя в матче с «Адмиралом» пришлось выявлять в серии буллитов, число которых уменьшилось с пяти до трех. Как вам такое нововведение от КХЛ?

– Я думаю, что это хорошо. Это делает каждый бросок намного важнее. Мне нравится, – сказал нападающий «Шанхая» Гэйдж Квинни.