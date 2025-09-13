Спенсер Фу о 4:1 с «Локомотивом»: «Они чемпионы не просто так. Отличная команда, но «Шанхай» был готов»

Спенсер Фу оценил победу «Шанхая» над «Локомотивом».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ завершился со счетом 4:1 в пользу китайской команды.

– Поделитесь впечатлениями от игры. За счет чего удалось обыграть «Локомотив»?

– Это была отличная командная игра. Мы бились до конца и одолели отличную команду, поэтому приятно одержать эту победу.

У нас великолепная команда, отличные игроки во всех звеньях, очень сильный состав. В нашем составе много ребят, которые готовы сражаться каждый вечер. Именно это мы и сделали в матче с «Локомотивом ».

– Перед игрой тренер уделял внимание тому, что «Локомотив» – действующий обладатель Кубка Гагарина?

– Да, что‑то об этом было сказано. Как я и говорил ранее, «Локомотив» – отличная команда. Они чемпионы не просто так. Так что нужно быть готовым играть против таких больших команд.

И к «Локомотиву» мы были готовы, – сказал нападающий «Шанхая » Спенсер Фу .

Галлан о Дальнем Востоке: «Удивился, узнав, что перелет будет длиться 10 часов – это долго. До Канады можно долететь за 9»