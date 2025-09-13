Хартли про 1:4: «Поздравляю «Шанхай», они заслужили победу. «Локомотив» не создал ничего в 3-м периоде, не было скорости, соперник нашел ответ на все наши атаки»

Боб Хартли подвел итоги игры с «Шанхаем» (1:4) в FONBET Чемпионате КХЛ.

– Поздравляю «Шанхай », они заслужили победу. У нас были хорошие моменты. В первом периоде мы могли увеличивать преимущество, но не смогли.

Когда оппонент готов сражаться, а ты не увеличиваешь преимущество, ты играешь с огнем. Они сравняли счет, вышли вперед в третьем периоде. После этого мы не создали ничего.

– Не были готовы к такому сопротивлению в третьем периоде?

– Я поздравил «Шанхай», потому что в третьем периоде они были лучше нас, играли просто.

Мы не создали ничего, у нас не было скорости. А соперник нашел ответ на все наши атаки. Мы пытаемся бросать чаще, однако пока не пришли к этому.

– Приходилось ли успокаивать команду в первом перерыве, было много удалений?

– Да, было много удалений, но там были подножки. Это не проблема дисциплины, игроки слишком увлекались ходом матча. Мы будем улучшать этот аспект, однако я бы не назвал это недисциплинированностью, – сказал главный тренер «Локомотива ».