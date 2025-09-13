Федерации хоккея России, Беларуси и Казахстана договорились об обмене судьями. Программа охватывает 12 арбитров и 22 матча в трех чемпионатах

Федерации хоккея России, Беларуси и Казахстана договорились об обмене судьями.

Стороны заключили соответствующее соглашение. Документ направлен на развитие сотрудничества в сфере судейства и повышение уровня арбитража в национальных чемпионатах.

В текущем сезоне программа обмена охватывает три турнира: Olimpbet ВХЛ, чемпионат Казахстана и чемпионат Беларуси.

В программу включено по четыре арбитра от каждой страны, всего шесть главных и шесть линейных судей. В общей сложности они примут участие в обслуживании 22 матчей, проходящих на аренах трех государств.

Федерация хоккея России рассматривает создание программы обмена как важный шаг в развитии судейского корпуса и интеграции в международное хоккейное сообщество.

Совместная работа с коллегами из Казахстана и Беларуси способствует формированию единого профессионального пространства, где качество и объективность судейства остаются приоритетом.