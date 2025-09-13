Ротенберг поздравил москвичей с Днем города: «Москва – это сердце России, ее ритм и энергия. Пусть столица продолжает задавать темп в спорте и в жизни, вдохновляя на новые победы»
Роман Ротенберг поздравил москвичей с Днем города.
«С днем рождения, Москва!
Москва – это сердце России, ее ритм и энергия. Здесь каждая улица хранит память о великих событиях и людях, которые создавали историю страны.
Здесь зарождались великие команды, воспитывались легенды, писались страницы триумфов, которыми гордится вся Россия.
Сегодня Москва остается местом, где растут новые поколения игроков и где сотни тысяч болельщиков живут хоккеем.
Пусть столица продолжает задавать темп и в спорте, и в жизни, вдохновляя всех нас на новые победы!» – написал в соцсетях член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг.
