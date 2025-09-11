КХЛ выплатит клубам более 2 млрд рублей по итогам сезона-2024/25 – это рекорд
КХЛ выплатит клубам свыше 2 миллиардов рублей по итогам сезона-2024/25.
Совет директоров КХЛ утвердил по итогам сезона-2024/25 рекордную выплату клубам в размере 2 157 098 260 рублей с учетом НДС.
По сравнению с предыдущим сезоном сумма увеличилась почти в 2 раза: тогда клубы получили 1,715 млрд.
Отмечается, что базой формирования выплат являются доходы от продажи телевизионных и беттинг-прав и целевое финансирование. В минувшем сезоне было показано 745 трансляций на международных телеканалах, 707 трансляций на 18 региональных телеканалах, 106 трансляций на федеральном телеканале «Матч!», 1634 трансляции на телеканалах KHL и KHL Prime.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: пресс-служба КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости