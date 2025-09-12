  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Романов о незасчитанном голе в игре с «Коламбусом»: «Дебилизм. У нас вся команда охренела. Судья на лету, проезжая мимо, увидел, что там, оказывается, край лезвия... Чушь какая-то»
0

Романов о незасчитанном голе в игре с «Коламбусом»: «Дебилизм. У нас вся команда охренела. Судья на лету, проезжая мимо, увидел, что там, оказывается, край лезвия... Чушь какая-то»

Александр Романов высказался о незасчитанном голе в матче с «Коламбусом».

– Когда смотрю на тебя, сразу вспоминается момент из прошедшего сезона. 25 марта, вы играете с «Коламбусом». Там 9-10 секунд остается, ты бросаешь от синей линии, шайба в воротах и там какой-то долгий просмотр. В НХЛ вот эти помехи, эти голы обычно всегда засчитывают. Палмиери прямо очень долго бесился, пытался там задираться. Потом вы проигрываете эту игру, еще четыре, и как будто все шансы на плей-офф тают. Тот момент, мне кажется, был переломный, насколько тебе было обидно?

– Ну, это, грубо говоря, был вообще, извините меня, дебилизм не засчитать тот гол. Я этот момент прекрасно помню, после игры написал Марченко: «Вы просто отскочили. Я вам гол только что, грубо говоря, забил». Ну, там подправление было, естественно, но неважно.

Там Мерзликин просто берет и толкает Палмиери сам. И самое странное, что судья не после запроса их команды пошел смотреть, а сам начал руки разводить. Ну куда ты разводишь руки вообще?

Там невооруженным глазом видно, что вратарь, во-первых, толкает, во-вторых, он даже если и сам толкает, то очень спорно. Палмиери не был в зоне вратаря. Вообще какая-то чушь была. Мы с Марчело потом поржали, конечно, что судья им игру подарил.

Это очень странно, потому что если бы они запросили сами этот повтор, тогда бы они в меньшинстве играли в овертайме. И, наверное, мы бы умудрились им забить что-нибудь. Но так как судья вдруг на лету, проезжая мимо, резко увидел, блин, что там, оказывается, край лезвия... Там он даже и не заезжал, я повтор смотрел 150 раз. 

У нас вообще вся команда охренела просто, – сказал защитник «Айлендерс» Александр Романов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал «Наш хоккей» в YouTube
logoАлександр Романов
logoАйлендерс
logoНХЛ
судьи
logoЭлвис Мерзликин
logoКоламбус
logoКирилл Марченко
logoКайл Палмиери
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Романов о Кучерове: «Хоккеист, против которого тяжелее всего играть. Ты должен угадывать его следующее действие. У него самое высокое хоккейное IQ»
521 августа, 21:15
Романов о характере Деанджело: «В 90% фигня, о чем про него говорят, он противоположность этому, добрый парень. У него хорошее чувство юмора, на льду он профессионал»
121 августа, 16:36
Шабанов о переходе в «Айлендерс»: «Четыре команды давали максимальный контракт. Сердцем почувствовал, что нужно туда»
1121 августа, 06:59
Главные новости
«Питтсбург» и Флери подписали пробный контракт – 40-летний вратарь проведет прощальный матч в составе «Пингвинс»
2 минуты назад
КХЛ. «Салават» против «Автомобилиста», ЦСКА в гостях у «Сочи», «Торпедо» сыграет с «Ладой», «Шанхай» – с «Локомотивом», «Сибирь» победила «Адмирал»
5729 минут назадLive
Маклауд пока не отказался от варианта с возвращением в «Авангард» («Матч ТВ»)
851 минуту назад
Крикунов о хоккее в СССР: «Акцент на оборону появился, когда на ЧМ-1977 проиграли шведам, и Тихонов пришел. Он изучил, как они откатывались, встречали: потом все так поехали играть»
5сегодня, 13:59
Крис Дриджер: «Жизнь в России очень доступна по цене, особенно в Челябинске. Нам с женой это нравится»
15сегодня, 13:49
Ларионов о выборе игроками СКА песен, которые звучат после голов: «Не могу забирать у них элемент свободы. Я люблю классический рок»
3сегодня, 13:41
Фетисов об идее пригласить США на Кубок Первого канала: «Игроки из НХЛ к нам точно не приедут. Их календарь – неприкосновенная священная корова, все расписано заранее»
3сегодня, 13:20
Крикунов о работе в 90-е: «Помню, одного парня взяли, может, сумел бы играть. А тут братва приехала, его хоп – и говорит: «Ты с нами остаешься»
3сегодня, 12:53
Овечкин, вероятно, купил Aurus Arsenal с номером 008. Минивэны выпускали для кортежа президента России и ранее не продавали частным лицам (PlatesMania)
12сегодня, 12:39Фото
Глотов о КХЛ: «Можно хоть 14 триллионов долларов прописать в контракте – толку мало. Правильнее всего – сделать 100% соглашений защищенными, хочешь расторгнуть – выплачивай как в НХЛ»
13сегодня, 12:16
Ко всем новостям
Последние новости
Епанчинцев одержал 100-ю победу в КХЛ – «Сибирь» обыграла «Адмирал» в серии буллитов
19 минут назад
Марат Хайруллин: «СКА добавляет с каждым матчем. В Нижнем Новгороде создали большое количество моментов, но не реализовали. А так, по игре мы лучше были, через работу все придет»
35 минут назад
Грман о Владивостоке: «Еда удивила больше всего, она потрясающая! Здесь много классных мест. И Русский остров, и два моста выглядят красиво»
41 минуту назад
Поляков о СКА: «Реализация улучшилась, больше сыгрываемся. Через месяц-два игра выйдет на совершенно другой уровень»
сегодня, 13:31
Зарплата Вербы в «Сочи» – 8 млн рублей. Он может получить бонус в 7 млн, если наберет 15 очков в регулярке («СЭ»)
3сегодня, 12:59
Крикунов о том, кто заложил агрессивный стиль в КХЛ: «Североамериканцы. Гру, потом Ги Буше. Переход начался уже к их приезду, но они его ускорили, стало интереснее»
2сегодня, 11:15
Маркус Филлипс: «В СКА организация мирового уровня. Здорово было сыграть в «Ледовом», когда болельщики на нашей стороне. Видим поддержку, это феноменально»
сегодня, 10:42
Крис Дриджер: «Приехать в КХЛ и окунуться в русскую культуру – это здорово. Уже попробовал много блюд, ел борщ и блины. Много блинов. Они мне понравились»
2сегодня, 10:21
Верба подписал контракт с «Сочи» до конца сезона-2025/26
2сегодня, 09:55
Ги Буше о переводе защитника Гуляева в атаку: «Временная мера. Нам было необходимо добавить скорости, а Миша – скоростной игрок»
1сегодня, 08:59