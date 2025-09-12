Романов о незасчитанном голе в игре с «Коламбусом»: «Дебилизм. У нас вся команда охренела. Судья на лету, проезжая мимо, увидел, что там, оказывается, край лезвия... Чушь какая-то»

Александр Романов высказался о незасчитанном голе в матче с «Коламбусом».

– Когда смотрю на тебя, сразу вспоминается момент из прошедшего сезона. 25 марта, вы играете с «Коламбусом». Там 9-10 секунд остается, ты бросаешь от синей линии, шайба в воротах и там какой-то долгий просмотр. В НХЛ вот эти помехи, эти голы обычно всегда засчитывают. Палмиери прямо очень долго бесился, пытался там задираться. Потом вы проигрываете эту игру, еще четыре, и как будто все шансы на плей-офф тают. Тот момент, мне кажется, был переломный, насколько тебе было обидно?

– Ну, это, грубо говоря, был вообще, извините меня, дебилизм не засчитать тот гол. Я этот момент прекрасно помню, после игры написал Марченко : «Вы просто отскочили. Я вам гол только что, грубо говоря, забил». Ну, там подправление было, естественно, но неважно.

Там Мерзликин просто берет и толкает Палмиери сам. И самое странное, что судья не после запроса их команды пошел смотреть, а сам начал руки разводить. Ну куда ты разводишь руки вообще?

Там невооруженным глазом видно, что вратарь, во-первых, толкает, во-вторых, он даже если и сам толкает, то очень спорно. Палмиери не был в зоне вратаря. Вообще какая-то чушь была. Мы с Марчело потом поржали, конечно, что судья им игру подарил.

Это очень странно, потому что если бы они запросили сами этот повтор, тогда бы они в меньшинстве играли в овертайме. И, наверное, мы бы умудрились им забить что-нибудь. Но так как судья вдруг на лету, проезжая мимо, резко увидел, блин, что там, оказывается, край лезвия... Там он даже и не заезжал, я повтор смотрел 150 раз.

У нас вообще вся команда охренела просто, – сказал защитник «Айлендерс » Александр Романов .