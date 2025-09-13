Хеллибак о Кубке Стэнли: «Один игрок не вытащит всех. Я усвоил, что нельзя кого-то винить или возносить на пьедестал – нужны все»
В прошлом плей-офф голкипер «Виннипега» провел 13 матчей, отражая 86,6% бросков при коэффициенте надежности 3,08.
– В чем заключается разница между плей-офф и регулярным чемпионатом – в уровне стресса? Это самое большое отличие?
– Я бы сказал, что да. Кроме того, плей-офф очень командный. Один игрок никогда не вытащит всех. Если кто-то действительно хорошо проводит плей-офф, то уверяю, что есть еще 19 игроков, которые вносят свой вклад в его успех. Я усвоил, что нельзя винить одного и возносить кого-то на пьедестал. Нужны все.
– Вам удается сохранять самообладание во время плей-офф?
– Да, определенно удается. Неважно, проиграете вы с разницей в один гол или в 10, это только один матч. Нужно двигаться дальше и выигрывать следующий.
Не нужно беспокоиться о статистике. Она важна для контрактов, но когда наступает плей-офф, вас это не особо волнует. Важны только победы и поражения.
– Можно ли работать над хладнокровием, или это только вопрос психологии?
– Это вопрос психологии, но с этим можно работать и на тренировке.
Допустим, тренировка идет не идеально, вместо того, чтобы из-за этого нервничать и изводить себя, просто дайте себе возможность подумать об этом, скорректировать то, что нужно, и продолжать играть, а не позволять этому накапливаться и расстраиваться, – сказал вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак.
