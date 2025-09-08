Алексей Исаков: «У Летунова серьезное заболевание. Он выбыл прямо перед игрой со СКА»
Алексей Исаков рассказал о состоянии здоровья Максима Летунова.
Сегодня «Торпедо» обыграло СКА (3:2 ОТ). Решающий гол в овертайме забил Егор Виноградов.
– Были небольшие изменения: Артамонова подняли, Журавлев появился.
– У нас еще и Летунов выбыл прямо перед игрой. Журавлев был седьмым защитником. Артамонов провел отличный матч в ВХЛ, поэтому подняли его.
– Что случилось с Летуновым?
– Скоро узнаем. Там серьезное заболевание.
– Его место занял Виноградов. Получается, несчастье счастью помогло?
– Эти изменения нам помогли, – сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.
