Алексей Исаков: «У Летунова серьезное заболевание. Он выбыл прямо перед игрой со СКА»

Алексей Исаков рассказал о состоянии здоровья Максима Летунова.

Сегодня «Торпедо» обыграло СКА (3:2 ОТ). Решающий гол в овертайме забил Егор Виноградов .

– Были небольшие изменения: Артамонова подняли, Журавлев появился.

– У нас еще и Летунов выбыл прямо перед игрой. Журавлев был седьмым защитником. Артамонов провел отличный матч в ВХЛ, поэтому подняли его.

– Что случилось с Летуновым?

– Скоро узнаем. Там серьезное заболевание.

– Его место занял Виноградов. Получается, несчастье счастью помогло?

– Эти изменения нам помогли, – сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков .

