Марат Хайруллин: «СКА добавляет с каждым матчем. В Нижнем Новгороде создали большое количество моментов, но не реализовали. А так, по игре мы лучше были, через работу все придет»

Марат Хайруллин высказался о выступлении СКА в сезоне-2024/25.

В четверг клуб обыграл «Трактор» со счетом 5:2. Ранее СКА уступил «Шанхаю» (4:7) и «Торпедо » (2:3 ОТ).

– На самом деле, очень рады, что сыграли в «Ледовом». Пришли полные трибуны, прям до мурашек было! Спасибо, что пришли, поддержали нас. Мы чувствовали поддержку болельщиков и поздравляем их с победой, конечно же. Ждем их всегда в таком же количестве на следующих играх.

– В начале матча показалось, что «Трактор» задавил СКА прессингом. Как удалось выйти из‑под него и переломить игру?

– Я бы не сказал, что нас задавили. Такая обоюдоострая была игра. И у них, и у нас были моменты. Мы знали, что «Трактор» играет четвертую игру через день. Нужно было играть в свои скорости, что мы сделали и добились победы.

– Давило ли на вас, что первые два матча этого сезона закончились поражениями?

– Нет, не давило, потому что мы хорошо играли и это, в принципе, дело времени было.

С каждой игрой мы добавляем. В Нижнем Новгороде создали большое количество моментов, но не реализовали. А так, по игре мы лучше играли, поэтому через работу все придет.

Впереди победная серия? Я не ясновидящий, но надеюсь, что так и будет, – сказал нападающий СКА Марат Хайруллин.