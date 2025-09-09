Зборовский пропустит около 6 недель из-за перелома руки. Защитник «Автомобилиста» травмировался в матче с «Ладой» (Metaratings)
Сергей Зборовский пропустит больше месяца из-за перелома руки.
Как информирует Metaratings 28-летний защитник «Автомобилиста» пропустит около 6 недель.
Зборовский получил перелом руки в матче против «Лады» (3:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости