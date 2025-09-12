  • Спортс
  • Ларионов о Плешкове: «Парень многое испытал в прошлых сезонах, важно дать понять, что в СКА в него верят. В Иванова и Заврагина – тоже. Если вратарь стабилен, то и команда стабильна»
Ларионов о Плешкове: «Парень многое испытал в прошлых сезонах, важно дать понять, что в СКА в него верят. В Иванова и Заврагина – тоже. Если вратарь стабилен, то и команда стабильна»

Игорь Ларионов оценил игру Артемия Плешкова и других вратарей СКА.

В четверг петербургский клуб обыграл «Трактор» со счетом 5:2 в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Всех похвалили, молодых нападающих. Но человек отразил 41 бросок и отдал голевую передачу – о нем ни слова. Как оцените игру Артемия Плешкова сегодня? Насколько он придал команде уверенности?

– Это ключевая позиция в большом спорте – человек на последнем рубеже. Для парня, который многое испытал в предыдущих паре сезонов, важно дать понять, что в него верят. Мы верим и в него, и в Сергея Иванова, и в Егора Заврагина.

Сегодня и в предыдущем матче Артемий отыграл здорово. Дай Бог, чтобы эта уверенность не уходила. Команда понимает, что вратарю надо помогать. Когда нужно вытащить сложный бросок, он это делал.

Мы все рады, что он обретает уверенность. Хотелось бы, чтобы это продолжалось весь год. В хоккее нельзя упускать свою волну уверенности. Если вратарь стабилен, то и команда стабильна, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт СКА
