Кадейкин о СКА при Ларионове: «Стиль такой же атакующий, как при Ротенберге. Есть контратаки, быстрый переход из обороны»

Александр Кадейкин сравнил игру СКА при Игоре Ларионове и Романе Ротенберге.

В четверг петербургский клуб дома обыграл «Трактор» (5:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Это третий матч СКА в КХЛ под руководством Игоря Ларионова, ранее команду возглавлял Роман Ротенберг.

«У СКА другой тренерский штаб, игроки другие. Стиль у них сейчас такой же атакующий, какой был при Ротенберге . Не заметил, чтобы игра сильно поменялась.

Есть контратаки, быстрый переход из обороны. Команда играет в похожем стиле на игру в прошлом сезоне», – сказал капитан «Трактора » Александр Кадейкин .