Вайсфельд о «Локомотиве» и «Тракторе»: «Очень понравился Дриджер. Если так весь сезон будет играть – мои поздравления. Спокойно действует, никакой суеты»

Леонид Вайсфельд выделил игру Криса Дриджера в матче «Локомотива» и «Трактора».

Команда тренера Боба Хартли выиграла со счетом 2:1 по буллитам в матче за Кубок Открытия.

– Мне игра очень понравилась. Несмотря на то, что было заброшено очень мало шайб, движение было хорошее, интенсивность и накал. В общем игра была уровня середины сезона.

– Заметили ли что-то новое в действиях команд?

– Мне показалось, что «Локомотив » более агрессивно стал играть в нападении.

– Как оцените Криса Дриджера?

– Очень понравился. Если он так весь сезон будет играть, то мои поздравления.

Тут вопрос не в том, что он хорошо играет, а в том, что он очень спокойно действует – никакой суеты, выбор позиции хороший.

Такая игра вратаря вселяет уверенность в полевых игроков обычно, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд .