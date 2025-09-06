Вайсфельд о «Локомотиве» и «Тракторе»: «Очень понравился Дриджер. Если так весь сезон будет играть – мои поздравления. Спокойно действует, никакой суеты»
Леонид Вайсфельд выделил игру Криса Дриджера в матче «Локомотива» и «Трактора».
Команда тренера Боба Хартли выиграла со счетом 2:1 по буллитам в матче за Кубок Открытия.
– Мне игра очень понравилась. Несмотря на то, что было заброшено очень мало шайб, движение было хорошее, интенсивность и накал. В общем игра была уровня середины сезона.
– Заметили ли что-то новое в действиях команд?
– Мне показалось, что «Локомотив» более агрессивно стал играть в нападении.
– Как оцените Криса Дриджера?
– Очень понравился. Если он так весь сезон будет играть, то мои поздравления.
Тут вопрос не в том, что он хорошо играет, а в том, что он очень спокойно действует – никакой суеты, выбор позиции хороший.
Такая игра вратаря вселяет уверенность в полевых игроков обычно, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.
