СКА победил в основное время лишь в 1 из 11 последних матчей. 1.60 – «Трактор» не проиграет

СКА и «Трактор» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга не смог победить в основное время в 10 из 11 последних матчей. Последняя такая победа – в 3-м матче серии с «Динамо» (5:3) в 1/8 финала Кубка Гагарина в минувшем сезоне.

Кроме того, петербуржцы регулярно пропускают минимум 3 шайбы – это случилось в 6 из 8 последних игр.

Букмекеры дают коэффициент 1.60 на то, что «Трактор» не проиграет СКА в основное время. 1.86 – забьют петербуржцам минимум 3 гола.

Матч пройдет 11 сентября, начало – в 19:30 по московскому времени.