В матче «Металлурга» и «Динамо» произошла массовая потасовка после гола Силантьева в меньшинстве

В матче «Металлурга» и «Динамо» произошла массовая драка.

Инцидент произошел на отметке 53:27 после того, как нападающий клуба из Магнитогорска Дмитрий Силантьев сравнял счет в меньшинстве.

По итогам потасовки в составе «Металлурга » были удалены Роман Канцеров (10 минутный дисциплинарный штраф и 4 минуты за грубость), Данила Паливко (4 минуты за грубость) и Макар Хабаров (4 минуты за грубость).

В составе «Динамо » удаления получили Даниил Пыленков (4 минуты за грубость), Максим Джиошвили (4 минуты за грубость) и Максим Комтуа (4 минуты за грубость).

«Динамо» обыграло «Металлург» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ по буллитам со счетом 2:1.

Скриншот: text.khl.ru