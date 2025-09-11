В матче «Металлурга» и «Динамо» произошла массовая потасовка после гола Силантьева в меньшинстве
В матче «Металлурга» и «Динамо» произошла массовая драка.
Инцидент произошел на отметке 53:27 после того, как нападающий клуба из Магнитогорска Дмитрий Силантьев сравнял счет в меньшинстве.
По итогам потасовки в составе «Металлурга» были удалены Роман Канцеров(10 минутный дисциплинарный штраф и 4 минуты за грубость), Данила Паливко (4 минуты за грубость) и Макар Хабаров (4 минуты за грубость).
В составе «Динамо» удаления получили Даниил Пыленков (4 минуты за грубость), Максим Джиошвили (4 минуты за грубость) и Максим Комтуа (4 минуты за грубость).
«Динамо» обыграло «Металлург» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ по буллитам со счетом 2:1.
Скриншот: text.khl.ru
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
