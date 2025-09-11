  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • В матче «Металлурга» и «Динамо» произошла массовая потасовка после гола Силантьева в меньшинстве
Фото
7

В матче «Металлурга» и «Динамо» произошла массовая потасовка после гола Силантьева в меньшинстве

В матче «Металлурга» и «Динамо» произошла массовая драка.

Инцидент произошел на отметке 53:27 после того, как нападающий клуба из Магнитогорска Дмитрий Силантьев сравнял счет в меньшинстве.

По итогам потасовки в составе «Металлурга» были удалены Роман Канцеров(10 минутный дисциплинарный штраф и 4 минуты за грубость), Данила Паливко (4 минуты за грубость) и Макар Хабаров (4 минуты за грубость).

В составе «Динамо» удаления получили Даниил Пыленков (4 минуты за грубость), Максим Джиошвили (4 минуты за грубость) и Максим Комтуа (4 минуты за грубость).

«Динамо» обыграло «Металлург» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ по буллитам со счетом 2:1.

Скриншот: text.khl.ru

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoМеталлург Мг
фото
logoДинамо Москва
logoКХЛ
драки
logoДмитрий Силантьев
logoМаксим Комтуа
logoДаниил Пыленков
logoМакар Хабаров
logoДанила Паливко
logoРоман Канцеров
logoМаксим Джиошвили
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гераськин о том, не осталось ли обиды на Разина после обмена: «Ни в коем случае. Это хоккей, так бывает. Ничего страшного»
сегодня, 15:56
Директор «Металлурга» опроверг слухи об интересе к Кузнецову: «Разговоров не было, кроме фото Евгения на трибуне»
сегодня, 14:13
Ротенберг, Тимченко, Морозов, Есмантович, Рашников – в совете директоров КХЛ на сезон-2025/26. СКА, «Авангард» и «Торпедо» сменили представителей
10сегодня, 10:13
Главные новости
Кудашов о 2:1 с «Металлургом»: «Можно найти позитив, проблемные места, но для начала сезона и против такого соперника в гостях – нормально. Главное – победа»
16 минут назад
«Спартак» – «Северсталь» – 0:1. Абросимов забил! Идет прямая трансляция матча Fonbet КХЛ на ВидеоСпортсе’‘
317 минут назадВидео
Ги Буше о большинстве «Авангарда»: «Нам не нужны легкие победы на данном этапе. Надо побеждать в хороших матчах, когда берешь очки за счет игры «5 на 5»
339 минут назад
КХЛ. СКА против «Трактора», «Металлург» проиграл «Динамо», «Авангард» победил «Амур»
133сегодня, 16:30Live
Смотрите «Спартак» – «Северсталь» бесплатно на ВидеоСпортсе»! Все матчи Fonbet КХЛ смотрите на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
сегодня, 15:30
«Ак Барс» интересуется форвардом «Автомобилиста» Бывальцевым («Бизнес Online»)
3сегодня, 15:17
Морозов о переносе игры СКА в Хабаровск: «Клубы договорились, так будет выгоднее. Изначально для календаря была заявлена другая арена в Петербурге»
2сегодня, 14:43
Фетисов о слухах про доход Овечкина в 3,3 млрд рублей за лето: «Приятно, что в России отреагировали на этот фантастический успех. Другим ребятам есть к чему стремиться»
2сегодня, 14:27
Директор «Металлурга» опроверг слухи об интересе к Кузнецову: «Разговоров не было, кроме фото Евгения на трибуне»
сегодня, 14:13
Светлана Журова: «Матч России с США легче подготовить в футболе, чем в хоккее – у игроков НХЛ жесткие контрактные обязательства. Задача непростая, но попытаться можно»
6сегодня, 13:57
Ко всем новостям
Последние новости
Разин о Толчинском: «Я не просто так убрал его. Минут 20 разговаривал, какие ситуации в его действиях хотел бы видеть»
6 минут назад
Тренер «Амура» Гальченюк об 1:2 от «Авангарда»: «Была горящая, живая лавка. Ребята сражались. Эмоции были, они гнали нас сравнять счет, но не хватило»
23 минуты назад
«Авангард» одержал 1-ю победу в сезоне – 2:1 с «Амуром». Пономарев забил свой 1-й гол за омичей
5сегодня, 16:24
Самойлов сыграет в воротах «Северстали» в матче со «Спартаком»
сегодня, 16:02
Гераськин о том, не осталось ли обиды на Разина после обмена: «Ни в коем случае. Это хоккей, так бывает. Ничего страшного»
сегодня, 15:56
Николаев будет защищать ворота «Спартака» в матче с «Северсталью»
сегодня, 15:44
Морозов о том, что «Барыс» не забрал Голдобина из списка отказов: «Может быть, финансовый вопрос, не смогли потянуть контракт. Это топовый игрок, высокооплачиваемый, звезда КХЛ»
1сегодня, 15:33
Белов о молодежи: «Мы живем в эпоху коротких роликов – они не воспринимают длительные мероприятия. Нужно четко и быстро – бам-бам-бам и отпускай»
сегодня, 14:57
Гендиректор «Динамо»: «У нас один из лучших составов в КХЛ. Все пожелания по селекции были выполнены – сохранили Комтуа, Гусева и Джиошвили»
5сегодня, 13:40
Зинченко может покинуть СКА. Ранее форвард не попал на командное фото армейцев (Дмитрий Ерыкалов)
3сегодня, 12:38