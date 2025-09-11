Тренер «Амура» Гальченюк об 1:2 от «Авангарда»: «Была горящая, живая лавка. Ребята сражались. Эмоции были, они гнали нас сравнять счет, но не хватило»

Александр Гальченюк подвел итоги матча «Амура» с «Авангардом» (1:2).

– Большинство – ни одного броска. Как обыграть [соперника]? Ребята молодцы, сражались. Была горящая, живая лавка. Эмоции были, они гнали нас сравнять счет, но не хватило.

Тренировок у нас нет, поэтому не можем наиграть… Надо выходные делать, а то у нас перелеты, переезды. Не могли наиграть большинство, потому что в Челябинске была больная первая тройка, Матвей Заседа был болен.

– Никита Евсеев вынужденно наигрывался в бригаде большинства?

– Нет, дело не в кадровых проблемах. Мы его брали под большинство тоже. Сегодня у него была лучшая игра, молодец.

– Рады вернуться в Омск, где когда-то играли?

– Омск очень сильно изменился за это время, ни одного места не узнал. Замечательная арена. Посмотрел вокруг, вспомнил – было пять минут ностальгии. Помню тот горящий, заряженный стадион, тех болельщиков, – сказал главный тренер «Амура » Александр Гальченюк .