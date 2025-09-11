Самойлов сыграет в воротах «Северстали» в матче со «Спартаком»
Александр Самойлов будет защищать ворота «Северстали» в матче со «Спартаком».
Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 11 сентября. ВидеоСпортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало – в 19:30 по московскому времени.
«Северсталь» опубликовала состав на игру. Голкипер Александр Самойлов займет место в воротах.
Всеволод Скотников будет запасным вратарем в этом матче.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Северстали»
