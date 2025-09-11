0

Самойлов сыграет в воротах «Северстали» в матче со «Спартаком»

Александр Самойлов будет защищать ворота «Северстали» в матче со «Спартаком».

Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 11 сентября. ВидеоСпортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Северсталь» опубликовала состав на игру. Голкипер Александр Самойлов займет место в воротах.

Всеволод Скотников будет запасным вратарем в этом матче. 

Каждый четверг – матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе’’! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Северстали»
