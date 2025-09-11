Николаев будет защищать ворота «Спартака» в матче с «Северсталью»
Дмитрий Николаев будет защищать ворота «Спартака» в матче с «Северсталью».
Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 11 сентября. ВидеоСпортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало – в 19:30 по московскому времени.
«Спартак» опубликовал состав на игру. Место в воротах с первых минут займет голкипер Дмитрий Николаев.
Евгений Волохин будет запасным вратарем.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Спартака»
