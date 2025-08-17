Голышев о допинг-деле: «Живу как на пороховой бочке. Мы предоставили заключения экспертов о том, как такое могло случиться. В течение 30 дней узнаем ответ, уверены в благоприятном исходе»

Анатолий Голышев высказался о ситуации с положительной допинг-пробой.

В апреле стало известно , что капитан «Автомобилиста » сдал положительную допинг-пробу. Он был отстранен от участия в командных тренировках на время выяснения обстоятельств.

«Я всегда был за честный спорт и никогда не пытался искусственным образом улучшить свои спортивные результаты, тем более все понимают, что в командном виде спорта это бесполезно. Принимал препараты только по медицинской необходимости.

Последние месяцы живу как на пороховой бочке и в ожидании решения этой ситуации. Самое трудное для меня – быть в данный момент без команды и держать себя в руках как морально, так и физически.

На данный момент мы предоставили объяснения и заключения экспертов о том, как такое могло случиться. В течение (надеюсь) 30 дней мы узнаем ответ.

Я и мои представители верим и уверены в благоприятном исходе, так как скрывать нам нечего, и мы предоставили все обоснования и заключения, почему так произошло.

Хочется поблагодарить все хоккейное сообщество за поддержку в это непростое для меня время. Так же выражаю благодарность всем неравнодушным людям. Вернусь сильнее и до встречи на льду! Всем добра», – написал нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев .