  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гатиятулин о 3:6 от «Автомобилиста»: «Открытие сезона, «Ак Барс» хотел порадовать болельщиков дома, получился парадоксальный матч. Без ошибок не бывает, соперник подчеркнул их»
3

Гатиятулин о 3:6 от «Автомобилиста»: «Открытие сезона, «Ак Барс» хотел порадовать болельщиков дома, получился парадоксальный матч. Без ошибок не бывает, соперник подчеркнул их»

Анвар Гатиятулин высказался о поражении «Ак Барса» от «Автомобилиста».

Казанский клуб проиграл в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ со счетом 3:6. Ранее «Ак Барс» в гостях уступил «Металлургу» (3:4 Б) и обыграл «Авангард» (2:1). 

– Понимали, что домашний матч, открытие сезона, хотели порадовать болельщиков, но получился парадоксальный матч. Начали здорово, создавали моменты, но ошибались. Спасибо болельщикам, что поддерживали, несмотря на крупный счет в пользу соперника.

– Чем объясните три подряд пропущенные шайбы во втором периоде?

– Без ошибок не бывает игр. Соперник подчеркнул их. Следующий разбор будет дольше.

– Что по травмированным?

Дыняк занимается по индивидуальному плану, пока беспокоит его повреждение. Калынак готов был играть, но решили выставить такой состав. В следующей игре он будет. Князев сегодня провел первую тренировку в общей группе, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoАк Барс
logoНикита Дыняк
logoУайатт Калынак
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoАвтомобилист
logoАнвар Гатиятулин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ак Барс» проиграл 2 из 3 матчей сезона – сегодня 3:6 от «Автомобилиста»
9сегодня, 19:04
Гатиятулин заменил Билялова после 4 шайб от «Автомобилиста». Бердин пропустил через 47 секунд после выхода
сегодня, 18:16
Гатиятулин о 2-4 в серии с «Динамо»: «Летом провели глобальный анализ. Ошиблись с планом на первые домашние матчи – нужно было не рисковать»
28 сентября, 09:25
Главные новости
Никитин об 1:0 с «Адмиралом»: «Тяжелая игра, В ЦСКА ждали этого. Не каждый может справиться, когда про тебя рассказывают, какой ты хороший. Можешь не особо настраиваться»
144 минуты назад
Заварухин о 6:3 с «Ак Барсом»: «Автомобилисту» в плей-офф залетало все, сейчас – наоборот. Это спорт – без везения не бывает побед»
256 минут назад
«Ак Барс» проиграл 2 из 3 матчей сезона – сегодня 3:6 от «Автомобилиста»
9сегодня, 19:04
КХЛ. ЦСКА победил «Адмирал», «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту»
163сегодня, 19:03
Черкас об акции «Шанхая» по замене атрибутики: «СКА – символ Петербурга, болельщик останется с клубом. Только победами можно свести на нет маркетинг «Шанхая»
7сегодня, 18:43
Фегервары об Овечкине: «У него невероятная аура. Все моментально замолкают, когда он заходит в раздевалку. Он обожает играть, это его смысл жизни»
2сегодня, 18:33
Лямкин пытался забить лакросс при 1:2 с «Автомобилистом». Буше забросил «Ак Барсу» 3-ю шайбу через несколько секунд
2сегодня, 18:01
СКА сэкономит 15-20 млн рублей за счет переноса домашнего матча с «Амуром» в Хабаровск («Матч ТВ»)
8сегодня, 17:45
СКА попросил КХЛ перенести домашний матч против «Амура» в Хабаровск из-за занятости Ледового в начале января: «Уверены, не останемся без поддержки даже за 9000 км от Петербурга!»
29сегодня, 17:17
Капризов отклонил предложение «Миннесоты» на 128 млн долларов за 8 лет. Он мог стать самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ
162сегодня, 16:47
Ко всем новостям
Последние новости
«Сент-Луис» подписал с Сусуевым и Карбонно контракты новичка на 3 года
8 минут назад
Новичок «Шанхая» Квинни перед игрой с «Локомотивом»: «К нам приедет чемпион, мы не хотим быть уничтоженными. Нам нужно быть готовыми»
26 минут назад
Болди о Капризове: «Хотел бы, чтобы он остался в «Миннесоте» на 8 лет, конечно. Но решать не мне, переживать из-за этого – пустая трата времени»
1сегодня, 20:03
Чеккони из «Авангарда» о России и Канаде: «Все очень похоже. Люди хорошо относятся друг к другу, открыты ко мне. Я провел время в Омске и Москве, отличий не заметил»
сегодня, 19:37
Тамбиев про 0:1 от ЦСКА: «Адмирал» на очко наиграл, в 3-м периоде мы владели инициативой, даже по броскам игра равная. Мне многое понравилось, но нужна стабильность»
2сегодня, 19:30
Ларионов на вопрос о «неудачном старте» СКА: «Старт – это 10-15 матчей, по 2 играм не хотел бы делать выводы. Будем привлекать молодежь для тренировок, чтобы понимать, кого имеем в резерве»
сегодня, 19:20
Гатиятулин заменил Билялова после 4 шайб от «Автомобилиста». Бердин пропустил через 47 секунд после выхода
сегодня, 18:16
Куинн Хьюз о желании брата сыграть с ним за одну команду в НХЛ: «А что, он должен сказать: «Нет, не хочу играть с ним»? Но мы в разных клубах, у нас есть обязательства»
сегодня, 17:32
«Сан-Хосе» и 2-й номер драфта Миса подписали контракт на 3 года. Форвард с исключительным статусом в CHL набрал 134 очка в 65 играх в лиге Онтарио
1сегодня, 17:04
Дэйли о возможном расширении НХЛ: «Не станет проблемой. Мы получаем талантливых хоккеистов из все большего числа стран, у нас есть элита, способная играть на самом высоком уровне»
1сегодня, 16:27