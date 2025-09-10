Гатиятулин о 3:6 от «Автомобилиста»: «Открытие сезона, «Ак Барс» хотел порадовать болельщиков дома, получился парадоксальный матч. Без ошибок не бывает, соперник подчеркнул их»

Анвар Гатиятулин высказался о поражении «Ак Барса» от «Автомобилиста».

Казанский клуб проиграл в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ со счетом 3:6. Ранее «Ак Барс» в гостях уступил «Металлургу» (3:4 Б) и обыграл «Авангард» (2:1).

– Понимали, что домашний матч, открытие сезона, хотели порадовать болельщиков, но получился парадоксальный матч. Начали здорово, создавали моменты, но ошибались. Спасибо болельщикам, что поддерживали, несмотря на крупный счет в пользу соперника.

– Чем объясните три подряд пропущенные шайбы во втором периоде?

– Без ошибок не бывает игр. Соперник подчеркнул их. Следующий разбор будет дольше.

– Что по травмированным?

– Дыняк занимается по индивидуальному плану, пока беспокоит его повреждение. Калынак готов был играть, но решили выставить такой состав. В следующей игре он будет. Князев сегодня провел первую тренировку в общей группе, – сказал главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин .