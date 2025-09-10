«Ак Барс» проиграл 2 из 3 матчей сезона – сегодня 3:6 от «Автомобилиста»
«Ак Барс» проиграл 2 из 3 матчей на старте сезона FONBET Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Анвара Гатиятулина дома потерпела поражение от «Автомобилиста» со счетом 3:6.
Ранее казанский клуб на выезде уступил «Металлургу» (3:4 Б) и обыграл «Авангард» (2:1).
У «Автомобилиста» первая победа в текущем сезоне. Ранее команда Николая Заварухина в гостях уступила «Ладе» (3:4).
Следующий матч «Ак Барс» проведет дома против «Металлурга» 14 сентября. «Автомобилист» отправится на выезд к «Салавату» 12 сентября.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости