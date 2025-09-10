«Ак Барс» проиграл 2 из 3 матчей сезона – сегодня 3:6 от «Автомобилиста»

«Ак Барс» проиграл 2 из 3 матчей на старте сезона FONBET Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Анвара Гатиятулина дома потерпела поражение от «Автомобилиста » со счетом 3:6.

Ранее казанский клуб на выезде уступил «Металлургу » (3:4 Б) и обыграл «Авангард » (2:1).

У «Автомобилиста » первая победа в текущем сезоне. Ранее команда Николая Заварухина в гостях уступила «Ладе» (3:4).

Следующий матч «Ак Барс » проведет дома против «Металлурга» 14 сентября. «Автомобилист» отправится на выезд к «Салавату» 12 сентября.