Гатиятулин заменил Билялова после 4 шайб от «Автомобилиста». Бердин пропустил через 47 секунд после выхода
Анвар Гатиятулин заменил Тимура Билялова после 4 шайб от «Автомобилиста».
«Ак Барс» принимает екатеринбургский клуб (1:6, второй период) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
На 31-й минуте при счете 1:4 главный тренер казанцев Анвар Гатиятулин заменил вратаря Тимура Билялова.
Через 47 секунд вратарь Михаил Бердин пропустил шайбу после броска нападающего «Автомобилиста» Максима Денежкина.
на 40-й минуте форвард Роман Горбунов оформил дубль, забросив 6-ю шайбу екатеринбуржцев в этой игре.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
