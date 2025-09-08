Гатиятулин о 2:1 с «Авангардом»: «Игра получилась примерно равная, важно было поймать стабильность от смены к смене. Продолжим отрабатывать моменты, которые нужно улучшить»

Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Авангардом» (2:1).

– В чем-то этот матч был похожим на предыдущий – соперник проводил первый матч дома, хотел порадовать своих болельщиков, и предложил активный, агрессивный хоккей. Нашей задачей было не допустить повторение начала прошлого матча с «Металлургом», объясняли это ребятам, и они услышали.

Мы сразу включились в игру, проводили хорошие отрезки, создавали хорошие моменты. Выжали из них голы и довели матч до победы. Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку.

– Владимир Алистров в первом же матче вышел в первой тройке. Как оцените его игру?

– Да, мы не смогли заявить его к первому матчу, поэтому он провел с нами всего две тренировки. Сейчас наша задача – быстрее встроить новичков в систему, чтобы был баланс. В принципе, и Вову отмечу, и всю команду, это общая победа.

– Пробный статус контракт Алистрова – это только юридический момент?

– Да, вы правы. В ближайшее время мы уладим это.

– Михаил Бердин сыграл сегодня из-за очередности выхода вратарей или потому что «Авангард» – его бывшая команда?

– При определении состава мы обращаем внимание на разные факторы, учитываем все. Здесь вы сами понимаете, что Михаилу не нужен был дополнительный настрой, мы обсуждали с ним этот момент еще летом.

Сказали, что планируем его поставить на этот матч, он ответил, что готов, что есть большое желание сыграть. Он молодец, подчистил все ошибки в обороне.

– Наверняка ваша команда еще будет прогрессировать, а какой отрезок игры сегодня был максимально близок к тому хоккею, что вы хотите видеть?

– Это всего лишь второй матч в чемпионате, хотя мы понимаем, что соперник тоже претендует на самые высокие цели. Игра получилась примерно равная, важно было поймать стабильность от смены к смене. В принципе, это получалось, но мы продолжим отрабатывать моменты, которые нужно улучшить.

– Красивая первая шайба получилась у Григория Денисенко. Вы говорили про задачу быстрой адаптации новичков. А как этого добиться?

– У Гриши много сильных качеств, бросок в касание – один из них. И он, и Алистров добавились к команде перед самым стартом сезона, и у нас не было возможности проверить сочетания, будем это делать по ходу чемпионата.

Важно найти баланс звеньев, в которых ребятам будет удобно проявлять свои лучшие качества, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин .

«Авангард» начал сезон с поражения от «Ак Барса» – 1:2. Бердин сделал 35 сэйвов, Денисенко забил 1-й гол за казанцев