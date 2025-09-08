Бердин после 2:1 с «Авангардом»: «Их стиль стал более прямолинейным, много бросков от бортов, пытаются набросить и найти добивание. Ощущение, что немного вернулся во времена АХЛ»

Михаил Бердин подвел итоги матча против «Авангарда» (2:1).

Вратарь «Ак Барса » сделал 35 сэйвов. В сезоне-2024/25 он играл за «Авангард».

– Ваша первая победа в составе «Ак Барса», какие эмоции?

– После побед всегда положительные эмоции. Рады, что возвращаемся в Казань с хорошим настроением.

– Анвар Рафаилович [Гатиятулин] на пресс-конференции рассказал, что вы с предсезонки настраивались на этот матч. Как удалось не перегореть?

– Не сказать, что особенно готовился именно к этой игре, у меня большой список, к кому буду особенно готовиться (улыбается). Я готовился к первой игре за «Ак Барс», ведь начинать сезон всегда непросто. Хорошо подготовился, трудился и получился хороший результат.

Благодарю команду за помощь, блокировали броски, вовремя прикрывали. Без них победы бы не случилось.

– Можете прокомментировать гол «Авангарда»? Видно, что вы приложили максимум усилий, чтобы попытаться вытащить эту шайбу.

– Там и Коля [Николай Прохоркин] хорошо сыграл – показал бросок, я чуть выдвинулся, потянулся и хотел выбить. Наверное, это больше моя ошибка, но и он хорошо сыграл.

– Какой отрезок был самым тяжелым по бросковой работе «Авангарда»?

– Первые минуты. Еще в юниорской сборной нам говорили: «Канадцы мощно начинают первые десять минут, для них это важно. Нужно пережить эти десять минут, дальше будет проще». Это всегда работало.

«Авангард» играет в канадский хоккей, первые десять минут был сумбур, отовсюду броски, а потом мы стали играть гораздо лучше соперника.

– Насколько изменилась игра «Авангарда» за лето?

– Поменялись игроки – изменилась игра. Стиль стал более прямолинейным, много бросков от бортов, пытаются набросить и найти добивание, подставление. Ощущение, что немного вернулся во времена АХЛ .

– Ваш уход из «Авангарда» получился немного вынужденным, как вы расстались с командой?

– Хорошо. Считаю, что руководители пошли мне навстречу, не вставляли палки в колеса, помогали найти лучший вариант. Только слова благодарности, – сказал вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин.