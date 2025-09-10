  • Спортс
  «Сан-Хосе» и 2-й номер драфта Миса подписали контракт на 3 года. Форвард с исключительным статусом в CHL набрал 134 очка в 65 играх в лиге Онтарио
«Сан-Хосе» и 2-й номер драфта Миса подписали контракт на 3 года. Форвард с исключительным статусом в CHL набрал 134 очка в 65 играх в лиге Онтарио

«Сан-Хосе» подписал с Майклом Мисой контракт новичка на 3 года.

Напомним, на прошедшем драфте «Шаркс» выбрали 18-летнего канадского форварда под общим 2-м номером. 

«Майкл – одаренный игрок и трудяга, и мы рады видеть его в нашей организации. С нетерпением ждем его дальнейшего развития в составе нашей команды», – сказал генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир. 

В минувшем сезоне Миса стал лучшим бомбардиром и самым ценным игроком юниорской лиги Онтарио.

Он набрал 134 (62+72) очка в 65 играх за «Сагино» в регулярном чемпионате при полезности «+45». В 4 играх плей-офф добавил 3 (2+1) балла при полезности «минус 10».

Канадец выступает в OHL с 15 лет, так как получил исключительный статус. За 3 сезона в составе «Спирит» у него 265 (113+152) очков в 177 играх в регулярках и 22 (9+13) балла в 32 матчах в плей-офф.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Сан-Хосе»
