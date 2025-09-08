Клоу покинул пост помощника генменеджера «Сан-Хосе»: «Я был очень рад вернуться в клуб и работать с Гриром, но на данный момент это решение отвечает интересам моей семьи»
Райан Клоу объявил об уходе с поста помощника генменеджера «Сан-Хосе».
«Недавно мне пришлось принять крайне сложное решение уйти с поста помощника генерального менеджера «Сан-Хосе Шаркс».
Я был очень рад вернуться в «Сан-Хосе» и работать с Майком Гриром и всей его командой, но на данный момент это решение отвечает интересам моей семьи.
У франшизы блестящее будущее, ее ждет долгосрочный успех, и я благодарен Майку и Джонатану Бечеру за предоставленную мне возможность вернуться в «Сан-Хосе», – говорится в заявлении Райана Клоу.
Напомним, Клоу стал помощником генменеджера «Сан-Хосе» в июле 2024 года. Экс-нападающий играл за «Шаркс» с 2005 по 2013 год.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Сан-Хосе»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости