Прайс о смерти Драйдена: «Выражаю глубочайшие соболезнования. Вы помогли мне, когда я был молодым вратарем – всегда буду благодарен за поддержку»

Кэри Прайс выразил соболезнования в связи со смертью Кена Драйдена.

Шестикратному обладателю Кубка Стэнли в составе «Монреаля » и члену Зала хоккейной славы было 78 лет.

«С тяжелым сердцем выражаю глубочайшие соболезнования семье Драйден . Спасибо вам, мистер Драйден, за вашу службу не только как игрока «Канадиенс», но и как гражданина Канады.

Вы помогли мне, когда я был молодым вратарем, и я всегда буду благодарен за теплые слова поддержки», – сказал бывший голкипер «Монреаля» Кэри Прайс .

Умер Кен Драйден. Ни один вратарь не врывался в НХЛ так, как он