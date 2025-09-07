Прайс о смерти Драйдена: «Выражаю глубочайшие соболезнования. Вы помогли мне, когда я был молодым вратарем – всегда буду благодарен за поддержку»
Кэри Прайс выразил соболезнования в связи со смертью Кена Драйдена.
Шестикратному обладателю Кубка Стэнли в составе «Монреаля» и члену Зала хоккейной славы было 78 лет.
«С тяжелым сердцем выражаю глубочайшие соболезнования семье Драйден. Спасибо вам, мистер Драйден, за вашу службу не только как игрока «Канадиенс», но и как гражданина Канады.
Вы помогли мне, когда я был молодым вратарем, и я всегда буду благодарен за теплые слова поддержки», – сказал бывший голкипер «Монреаля» Кэри Прайс.
Умер Кен Драйден. Ни один вратарь не врывался в НХЛ так, как он
