Королев о драке с Мелошем: «Счет был 0:3, нужно было взбодрить команду. Подрались, пожали друг другу руки. Претензий нет»

Вениамин Королев высказался о драке с Николасом Мелошем из минского «Динамо».

Во вторник «Спартак» проиграл минскому «Динамо» со счетом 0:3. Во втором периоде между Королевым и Мелошем произошла драка.

– Что скажете о вашей драке, заранее договаривались с Мелошем?

– Нет, счет был 0:3, нужно было взбодрить команду. Провел силовой, увидел, что Мелош предложил подраться, я сразу же согласился и мы провели бой.

– Остались ли у вас какие-то вопросы к Мелошу или все было по-джентельменски?

– Нет, конечно. Все нормально, подрались, пожали друг другу руки. Претензий ни к кому нет.

– Как команда отреагировала на драку?

– При таком счете все пытались друг друга подбодрить, думал, что драка пойдет только на пользу. Жаль, что не реализовали большинство, – сказал защитник «Спартака» Вениамин Королев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
