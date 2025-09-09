Обляков об Овечкине: «Просто легенда, величайший. Забить столько шайб… такой человек в мире один на все времена»
Иван Обляков поделился впечатлениями от общения с Александром Овечкиным.
– ЦСКА с Никитиным выиграет Кубок Гагарина в этом сезоне?
– Если честно, не так сильно сейчас слежу за КХЛ. Больше за НХЛ, русскими ребятами. Смотреть матчи, конечно, тяжело.
– С Овечкиным успел познакомиться?
– Да, впервые увиделся с ним этим летом. Сфоткался, поздоровался. Конечно, чувствуется его энергия. Это просто легенда, величайший. Забить столько шайб… такой человек в мире один на все времена, – сказал футболист ЦСКА.
