Обляков об Овечкине: «Просто легенда, величайший. Забить столько шайб… такой человек в мире один на все времена»

Иван Обляков поделился впечатлениями от общения с Александром Овечкиным.

– ЦСКА с Никитиным выиграет Кубок Гагарина в этом сезоне?

– Если честно, не так сильно сейчас слежу за КХЛ. Больше за НХЛ , русскими ребятами. Смотреть матчи, конечно, тяжело.

– С Овечкиным успел познакомиться?

– Да, впервые увиделся с ним этим летом. Сфоткался, поздоровался. Конечно, чувствуется его энергия. Это просто легенда, величайший. Забить столько шайб… такой человек в мире один на все времена, – сказал футболист ЦСКА .

