«Адмирал» расторг контракт с 20-летним форвардом Левицким. Он разделил лидерство по очкам в «Тайфуне» в прошлом сезоне – 17+28 в 52 играх в МХЛ

«Адмирал» расторг контракт с 20-летним форвардом Степаном Левицким.

Клуб объявил, что это произошло по соглашению сторон.

В конце мая Левицкий подписал однолетнее соглашение с клубом и был отправлен в команду «Челны», выступающую в Olimpbet ВХЛ.

Последние два сезона хоккеист провел в «Тайфуне » – молодежной команде «Адмирала ».

В прошлом сезоне он разделил лидерство в коллективе по очкам, набрав 45 (17+28) очков в 52 играх в Olimpbet МХЛ.