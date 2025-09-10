  • Спортс
«Адмирал» расторг контракт с 20-летним форвардом Левицким. Он разделил лидерство по очкам в «Тайфуне» в прошлом сезоне – 17+28 в 52 играх в МХЛ

«Адмирал» расторг контракт с 20-летним форвардом Степаном Левицким.

Клуб объявил, что это произошло по соглашению сторон. 

В конце мая Левицкий подписал однолетнее соглашение с клубом и был отправлен в команду «Челны», выступающую в Olimpbet ВХЛ.

Последние два сезона хоккеист провел в «Тайфуне» – молодежной команде «Адмирала».

В прошлом сезоне он разделил лидерство в коллективе по очкам, набрав 45 (17+28) очков в 52 играх в Olimpbet МХЛ.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
