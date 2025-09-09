Скотт Уилсон про Козлова: «Хороший тренер, позволяет просто играть и творить на льду. Никогда не относился к нам с негативом, многие обрели уверенность»
Скотт Уилсон высказался о работе с Виктором Козловым.
– Что извлекли для себя из работы с Виктором Козловым?
– Он хороший тренер для игроков, позволяет просто играть и творить на льду. Многие ребята обрели уверенность, потому что он никогда не относился к нам с негативом.
С ним было весело выходить на лед каждый день. Когда у тебя такой тренер, хочется повторять этот процесс, – сказал бывший нападающий «Салавата Юлаева», выступающий за «Сибирь».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
