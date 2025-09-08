Миронов о 4:3 с «Автомобилистом»: «Получились качели. Где-то потеряли концентрацию, уступали в счете, но нашли в себе характер. Вернулись в игру и победили»

Борис Миронов подвел итоги матча с «Автомобилистом» (4:3).

– Хочу поздравить всех болельщиков с первой победой. Всегда приятно, когда люди приходят и болеют за свою команду, гонят наших ребят вперед, придают столько энергии. Поэтому сегодня у себя дома мы должны были выигрывать.

Что касается игры, то получились качели. Начали очень хорошо. В первую половину стартового периода владели инициативой, во второй уже «Автомобилист» владел. Где-то потеряли концентрацию, уступали в счете.

Но нашли в себе характер. Вернулись в игру, сравняли и удалось победить. Спасибо ребятам за матч.

Самое главное – желание было огромным. Понятно, что первая игра в сезоне. Присутствовала суета и нервозность. Но по желанию стоит отдать им должное. Они старались с первой до последней секунды. Хотели выиграть и выиграли. Молодцы.

– Показалось, что во втором периоде смяли соперника. Как-то подводили к этому?

– Естественно. Для этого и существует перерыв, где есть время объяснить, где и что не получалось. Начали откатываться в тот момент, много думать об обороне и скатились совсем.

Потому после первого периода донесли, что надо играть активно, в агрессивный хоккей. Они прислушались и начали выполнять, – сказал главный тренер «Лады» Борис Миронов.