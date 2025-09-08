  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Миронов о 4:3 с «Автомобилистом»: «Получились качели. Где-то потеряли концентрацию, уступали в счете, но нашли в себе характер. Вернулись в игру и победили»
0

Миронов о 4:3 с «Автомобилистом»: «Получились качели. Где-то потеряли концентрацию, уступали в счете, но нашли в себе характер. Вернулись в игру и победили»

Борис Миронов подвел итоги матча с «Автомобилистом» (4:3).

– Хочу поздравить всех болельщиков с первой победой. Всегда приятно, когда люди приходят и болеют за свою команду, гонят наших ребят вперед, придают столько энергии. Поэтому сегодня у себя дома мы должны были выигрывать.

Что касается игры, то получились качели. Начали очень хорошо. В первую половину стартового периода владели инициативой, во второй уже «Автомобилист» владел. Где-то потеряли концентрацию, уступали в счете.

Но нашли в себе характер. Вернулись в игру, сравняли и удалось победить. Спасибо ребятам за матч.

Самое главное – желание было огромным. Понятно, что первая игра в сезоне. Присутствовала суета и нервозность. Но по желанию стоит отдать им должное. Они старались с первой до последней секунды. Хотели выиграть и выиграли. Молодцы.

– Показалось, что во втором периоде смяли соперника. Как-то подводили к этому?

– Естественно. Для этого и существует перерыв, где есть время объяснить, где и что не получалось. Начали откатываться в тот момент, много думать об обороне и скатились совсем.

Потому после первого периода донесли, что надо играть активно, в агрессивный хоккей. Они прислушались и начали выполнять, – сказал главный тренер «Лады» Борис Миронов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoЛада
logoКХЛ
Борис Миронов
logoМатч ТВ
logoАвтомобилист
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Провалится ли СКА еще сильнее? Блогеры Трибуны разложили новый сезон КХЛ
2сегодня, 09:20Трибуна
«Автомобилист» и «Лада» зарубятся в Тольятти! Ставьте на матчи КХЛ с бонусом от БЕТСИТИ
сегодня, 07:00Реклама
Гомоляко о КХЛ: «Когда были финны, шведы, был совсем другой уровень. Некоторые наши игроки до этого не дотягивают. Дай бог все наладится в мире, европейцы вернутся»
95 сентября, 21:59
Главные новости
Ротенберг о «Красной Машине Юниор»: «Дай бог, ребята выступят за сборную России и обыграют канадцев. Это моя цель, прям до слез. Это будет самый счастливый день в моей жизни»
2 минуты назад
Ларионов об игре СКА: «О Роллс-Ройсе говорить пока рано. Команде нужно время. Грималди и его жена ждут двойню, Бландиси приехал несколько дней назад и провел одну тренировку»
839 минут назад
Роман Ротенберг: «Все лучшее, что есть в хоккее, было создано в СССР. Коллеги в Канаде и США взяли то, что было у нас, и адаптировали у себя»
3055 минут назад
КХЛ. СКА проиграл «Торпедо», «Адмирал» победил «Шанхай», «Металлург» уступил «Салавату», «Ак Барс» обыграл «Авангард»
330сегодня, 19:20Live
СКА проиграл 2-й матч подряд при Ларионове – 2:3 от «Торпедо». Виноградов забил победный гол в овертайме
35сегодня, 19:12
4 517 зрителей посетили матч «Шанхай» – «Адмирал» на «СКА-Арене». На игре со СКА был 15 141 болельщик
9сегодня, 18:56
Ротенберг о возможном возвращении Овечкина в «Динамо»: «Всегда ждем его домой. Но неправильно сейчас обсуждать вопрос его карьеры. Только сам Саша может сказать, когда покинет НХЛ»
2сегодня, 18:44
Бердин после 2:1 с «Авангардом»: «Их стиль стал более прямолинейным, много бросков от бортов, пытаются набросить и найти добивание. Ощущение, что немного вернулся во времена АХЛ»
2сегодня, 18:34
Разин о 2:3 от «Салавата»: «Глупое поражение. Черный сглаз, мне нельзя хвалить хоккеистов. Много брака в завершении, в передачах. Не понравилось количество удалений»
4сегодня, 18:22
Ги Буше об 1:2 от «Ак Барса»: «На старте матча мы неплохо действовали, но как только они забросили, занервничали и начали торопиться. Это сыграло злую шутку»
3сегодня, 18:09
Ко всем новостям
Последние новости
Галлан о 3:4 от «Адмирала»: «Меня разочаровало состояние, в котором мы вышли. Начали очень медленно, это стоило нам игры. Надеюсь, это послужит хорошим уроком»
120 минут назад
Алексей Исаков: «У Летунова серьезное заболевание. Он выбыл прямо перед игрой со СКА»
28 минут назад
Заварухин после 3:4 от «Лады»: «Нужно время, чтобы привыкнуть к новой тактике, она более агрессивна. Были неплохие моменты, но были и не очень хорошие»
47 минут назад
Гатиятулин о 2:1 с «Авангардом»: «Игра получилась примерно равная, важно было поймать стабильность от смены к смене. Продолжим отрабатывать моменты, которые нужно улучшить»
3сегодня, 17:17
Денисенко о 2:1 с «Авангардом»: «Победили за счет самоотверженности и веры друг в друга. Бердин чуть ли не на голове стоял, вся команда билась»
сегодня, 16:49
Коростелев о дебюте за «Спартак»: «Для первой игры нормально. Пока привыкаю к требованиям, партнерам. Через работу будем двигаться дальше»
сегодня, 16:26
Владимир Плющев: «Ларионов был значимым игроком, но это не говорит, что он занимает какое-то место в тренерском рейтинге. У СКА будет сложный сезон, слишком много хоккеистов покинуло команду»
5сегодня, 15:58
Плешков будет защищать ворота СКА в игре с «Торпедо». Пропустивший 6 голов от «Шанхая» Иванов не попал в заявку
2сегодня, 15:45
Нарделла об игре в КХЛ: «Новый опыт для меня. Уверен, что еще испытаю много нового в лиге. Я очень рад этому»
сегодня, 15:33
Крайдер о Юрове: «Он заявил, что я говорю по-русски как двухлетний ребенок. Неплохая шутка, принято»
3сегодня, 14:57