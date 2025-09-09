Паркер Фу после 3:4 от «Адмирала»: «Шанхай» провел не лучшую игру. Следующий матч с «Локомотивом», против чемпиона нам предстоит постараться, но шансы хорошие»

Паркер Фу считает, что у «Шанхая» хорошие шансы победить «Локомотив».

В понедельник китайский клуб уступил «Адмиралу» (3:4 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 12 сентября «Шанхай» сыграет с «Локомотивом» в Санкт-Петербурге.

«Ребята боролись весь матч, но мы плохо начали игру. К сожалению, наших усилий сегодня не хватило, и мы провели не лучшую игру.

Хорошо, что мы дважды смогли отыграться. Это показывает, что все играют как команда, но повторюсь, этого не было достаточно в таком матче.

Следующий матч против «Локомотива », и мы знаем, что это хорошо организованный соперник. Каждому из них предстоит постараться против чемпиона, но я хорошо оцениваю наши шансы против них», – сказал нападающий «Шанхая » Паркер Фу .